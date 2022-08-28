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Будущее Украины-обрубка выражается в обрезании

Будущее Украины-обрубка выражается в обрезании

Один из самых реалистичных проектов будущего Украины нарисовал экс-советник главы Пентагона времен президентства в США Дональда Трампа отставной полковник Дуглас Макгрегор: она «усохнет до небольшого государства между Днепром и польской границей».

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