Будущее Украины-обрубка выражается в обрезании

Один из самых реалистичных проектов будущего Украины нарисовал экс-советник главы Пентагона времен президентства в США Дональда Трампа отставной полковник Дуглас Макгрегор: она «усохнет до небольшого государства между Днепром и польской границей».
Один из самых реалистичных проектов будущего Украины нарисовал экс-советник главы Пентагона времен президентства в США Дональда Трампа отставной полковник Дуглас Макгрегор: она «усохнет до небольшого государства между Днепром и польской границей».
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