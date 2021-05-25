Ипотек больше чем бюджет всего города набрали уссурийцы

В Уссурийске из года в год растет количество выдаваемых местным жителям ипотечных кредитов. В 2020 году ипотеку одобрили 3221 уссурийцу, это почти на тысячу больше, чем годом ранее.
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