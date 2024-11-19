Крейг Райт: «Биткоин был создан для миллиардов, а не для миллиардеров»

Скандально прославившийся австралийский бизнесмен Крейг Райт раскритиковал миллиардеров, называя их ответственными за искажение первоначальной идеи биткоина, превратив его из средства для дешевых транзакций в инструмент спекуляций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии