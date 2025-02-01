WhatsApp прекращает работу в России: что стоит за трудным решением компании Юлия ЧелкановаС 1 февраля 2025 года мессенджер WhatsApp прекращает свою работу в России, что стало неожиданным и трудным решением для многих пользователей.
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