Барнаульцам рассказали, когда вода вновь станет чистой и без запаха

В водоканале отметили, что водопроводная вода сейчас "безопасна и соответствует нормам СанПиН", от привычной она отличается лишь цветом и запахом Водопроводная вода в кранах жителей Барнаула станет вновь чистой и прозрачной и без запаха, когда вскроется лед на Оби и прогреется река, сообщает барнаульский водоканал в своем Telegram-канале.