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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульцам рассказали, когда вода вновь станет чистой и без запаха

Барнаульцам рассказали, когда вода вновь станет чистой и без запаха

В водоканале отметили, что водопроводная вода сейчас "безопасна и соответствует нормам СанПиН", от привычной она отличается лишь цветом и запахом Водопроводная вода в кранах жителей Барнаула станет вновь чистой и прозрачной и без запаха, когда вскроется лед на Оби и прогреется река, сообщает барнаульский водоканал в своем Telegram-канале.

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