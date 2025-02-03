Екатерина Шкуро сделала пластику у скандального хирурга Хайдарова

Екатерина Шкуро, звезда Comedy Club, открылась своим поклонникам, рассказав о недавно перенесенной пластической операции, которую она решилась сделать в клинике, принадлежащей скандально известному хирургу Тимуру Хайдарову.
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