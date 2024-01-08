НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

124 подписчика

Пол о главной цели: «Хочу выиграть «Большой шлем»

– Есть ли у вас сейчас какая-то конкретная цель в теннисе? Что угодно типа попадания в топ-10 или финала турнира «Большого шлема»? – На всю карьеру? – Если бы вы могли выбрать одну цель, что бы вы выбрали: «Шлем» или попадание в топ-5? – Думаю, предпочел бы выиграть «Шлем», чем просто попасть в топ-10.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх