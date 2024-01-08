Пол о главной цели: «Хочу выиграть «Большой шлем»

– Есть ли у вас сейчас какая-то конкретная цель в теннисе? Что угодно типа попадания в топ-10 или финала турнира «Большого шлема»? – На всю карьеру? – Если бы вы могли выбрать одну цель, что бы вы выбрали: «Шлем» или попадание в топ-5? – Думаю, предпочел бы выиграть «Шлем», чем просто попасть в топ-10.