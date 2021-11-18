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Афганистан идёт к гуманитарной катастрофе и гражданской войне

Афганистан идёт к гуманитарной катастрофе и гражданской войне

Такие оценки ситуации в Афганистане были даны 17 ноября 2021 года на совещании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, в частности, сказал: «Если новым властям в Кабуле не удастся нормализовать ситуацию, а международному сообществу — оказать афганскому народу действенную поддержку, то события могут развиваться по катастрофическому сценарию, включая новый виток гражданской войны, всеобщее обнищание населения и голод».

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