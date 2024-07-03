За последние более 30 лет сделан большой рывок в отношениях между Таджикистаном и Китаем -- публицист

Душанбе, 3 июля / Синьхуа/ -- За последние более 30 лет в отношениях между Таджикистаном и Китаем произошел большой рывок, и сотрудничество двух стран достигло уровня стратегического партнерства, считает Наталья Кутузова, заведующая отделом публицистики таджикской газеты "Согдийская правда".
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