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Китай

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За последние более 30 лет сделан большой рывок в отношениях между Таджикистаном и Китаем -- публицист

Душанбе, 3 июля / Синьхуа/ -- За последние более 30 лет в отношениях между Таджикистаном и Китаем произошел большой рывок, и сотрудничество двух стран достигло уровня стратегического партнерства, считает Наталья Кутузова, заведующая отделом публицистики таджикской газеты "Согдийская правда".

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