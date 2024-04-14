Почему нас заманивают в Харьков

Наталия

Если эвакуируют гражданское население, значит можно брать город, используя тактику выжженной земли. Это свело бы наши потери к минимуму.Но если это, на самом деле не так, значит готовят очередную провокацию, чтобы обвинить нас в убийствах мирных людей.