Автор: Юрий Баранчик Власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов Харьковской области.
Почему нас заманивают в Харьков
Комментарии
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radiofree RF
Сначала Одесса и Николаев,отрезать хохлов от чёрного моря.
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16 час.
Вера Филатова
Харьков брать необходимо! Слишком много дерьма там, угрожающих нашим территориям.
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16 час.
Наталия
Если эвакуируют гражданское население, значит можно брать город, используя тактику выжженной земли. Это свело бы наши потери к минимуму.Но если это, на самом деле не так, значит готовят очередную провокацию, чтобы обвинить нас в убийствах мирных людей.
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8 час.
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