Жительница Твери лишилась денег в надежде получить большой выигрыш

27-летняя жительница Твери лишилась денег, пытаясь получить выигрыш. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, женщина получила уведомление о том, что ей сказочно повезло — она стала претендентом на получение некоего выигрыша.
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