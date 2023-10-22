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Жительница Твери лишилась денег в надежде получить большой выигрыш

Жительница Твери лишилась денег в надежде получить большой выигрыш

27-летняя жительница Твери лишилась денег, пытаясь получить выигрыш. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, женщина получила уведомление о том, что ей сказочно повезло — она стала претендентом на получение некоего выигрыша.

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