ВС РФ ночью нанесли удары по объектам в Одессе, Харькове и Кривом Роге, после прилётов вспыхнули пожары

Вооруженные силы Российской Федерации вчера поздно вечером и сегодня ночью продолжили нанесение ударов по объектам военного назначения и задействованной в военных целях инфраструктуре на территориях, которые контролируются киевским режимом.
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