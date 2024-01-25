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ВС РФ ночью нанесли удары по объектам в Одессе, Харькове и Кривом Роге, после прилётов вспыхнули пожары

ВС РФ ночью нанесли удары по объектам в Одессе, Харькове и Кривом Роге, после прилётов вспыхнули пожары

Вооруженные силы Российской Федерации вчера поздно вечером и сегодня ночью продолжили нанесение ударов по объектам военного назначения и задействованной в военных целях инфраструктуре на территориях, которые контролируются киевским режимом.

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