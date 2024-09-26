80 работодателей в Тульской области возместили расходы на охрану труда от Соцфонда

В Тульской области 482 работодателя региона получили от регионального Отделения Соцфонда разрешение на участие в программе по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний, 80 из них уже провели мероприятия и получили частичную компенсацию.
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