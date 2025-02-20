Багреева: Оборот обрабатывающих производств Москвы вырос на 21% за 2024 год

Оборот предприятий обрабатывающей промышленности Москвы (без учета нефтегазового сектора) составил по итогам 2024 года 7,9 трлн рублей — это на 21,3% больше в сопоставимых ценах итогов предшествующего года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.