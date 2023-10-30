ПВО применили в Севастополе против атаки беспилотников — губернатор города

Атаку беспилотников отражает Черноморский флот над морем на внешнем рейде Севастополя, заявил губернатор города Михаил Развожаев 30 октября в Telegram-канале «Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией, по предварительной информации, Черноморский флот отбивает атаку БПЛА», — написал чиновник.
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