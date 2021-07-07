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Юрий Пронько: Позорное решение принято. И не говорите теперь о патриотизме

Юрий Пронько: Позорное решение принято. И не говорите теперь о патриотизме

Сколько было разговоров о необходимости национализации российской элиты! Сколько было рассуждений про патриотизм и единство.

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игорь поляков
Кто против себя голосует?
Екатерина
Ворон ворону глаз не выклюет ...
Екатерина
Ворон ворону глаз не выклюет ...
Fialka
пока в госдуму будем выбирать тех самых богатых дельцов, бывших спортсменов, , артистов и так далее, а не из простого народа у нас ничего не изменится, не они нам должны кандидатов предлагать, а мы им должны своих кандидатов предлагать
виталий афонин
а их кто то выбирает?
Анатолий Степанов
Гнать это долбанное правительство,власть заелась,но терпение у народа не беспредельно.
Александр
Их обслуживает придворное правительство. Что, нужен Кромвель?

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