Юрий Пронько: Позорное решение принято. И не говорите теперь о патриотизме

Время узнать правду!ПолитикаЮрий Пронько: Позорное решение принято. И не говорите теперь о патриотизме Сколько было разговоров о необходимости национализации российской элиты! Сколько было рассуждений про патриотизм и единство.Вернуться к статье94НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьигорь поляковКто против себя голосует?ЕЕкатеринаВорон ворону глаз не выклюет ...ЕЕкатеринаВорон ворону глаз не выклюет ...Fialkaпока в госдуму будем выбирать тех самых богатых дельцов, бывших спортсменов, , артистов и так далее, а не из простого народа у нас ничего не изменится, не они нам должны кандидатов предлагать, а мы им должны своих кандидатов предлагатьвиталий афонина их кто то выбирает?Анатолий СтепановГнать это долбанное правительство,власть заелась,но терпение у народа не беспредельно.ААлександрИх обслуживает придворное правительство. Что, нужен Кромвель?Комментировать
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