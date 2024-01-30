Музей заработал в 31-й школе Иркутска

Музей открыли в общеобразовательной школе № 31 в Иркутске. Ему дали название «Ступенька мудрости». Ученики школы сами разработали концепцию и сделали макет комнаты, многие принесли и первые экспонаты для музея.
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