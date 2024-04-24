Politico: в администрации Байдена выразили сомнение в победе Украины Некоторые представители администрации президента США Джо Байдена скептически относятся к тому, что недавно одобренная помощь в размере почти 61 миллиард долларов будет достаточной для победы Украины, сообщает Politico со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии