Politico: в администрации Байдена выразили сомнение в победе Украины Некоторые представители администрации президента США Джо Байдена скептически относятся к тому, что недавно одобренная помощь в размере почти 61 миллиард долларов будет достаточной для победы Украины, сообщает Politico со ссылкой на источники.