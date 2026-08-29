В Южной Корее раскритиковали просьбу Украины о поставках вооружений

Корейские интернет-пользователи возмущены просьбами Украины к Южной Корее о поставках вооружений и призывают Сеул не вмешиваться в конфликт, свидетельствуют опубликованные на местных онлайн-ресурсах комментарии.
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