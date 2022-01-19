Посылка с парабеллумом от Зеленского задерживается

Уже пятый день жду посылку из Офиса президента. Обещали прислать новенький парабеллум, поскольку я записался в отряды национального сопротивления и уже приметил себе подходящий сугроб для размещения схрона Боевые патроны обещали прислать отдельно.
Уже пятый день жду посылку из Офиса президента. Обещали прислать новенький парабеллум, поскольку я записался в отряды национального сопротивления и уже приметил себе подходящий сугроб для размещения схрона Боевые патроны обещали прислать отдельно.
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