Заноза

13 640 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Жаров
    А чой то у министерства обороны колонны то такие обшарпанные? Даже на ремонт "мощной" структуры гривен не хватает?Америку вразумит ...
  • Виктор Жаров
    "Кто девушку заказал, то ее и танцует". Ну а нам чужие простиутки ни к чему, мало ли там чего в нее понапихано, еще з...Голос Мордора: Ро...
  • Виктор Жаров
    Знал бы прикуп, "купил" бы Сочи...«Газпром» поймал ...

Посылка с парабеллумом от Зеленского задерживается

Посылка с парабеллумом от Зеленского задерживается

Уже пятый день жду посылку из Офиса президента. Обещали прислать новенький парабеллум, поскольку я записался в отряды национального сопротивления и уже приметил себе подходящий сугроб для размещения схрона Боевые патроны обещали прислать отдельно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх