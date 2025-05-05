Многие обозреватели (и справедливо) задумались над происходящим на переговорном треке России-США, России-Украины и мест их пересечения.
Ключевой вопрос происходящего – что получит Россия?
Комментарии
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Владимир Аверков
замысел переговоров изначально АНТИроссийский....поэтому никакой выгоды для России они не несут...
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12 час.
оя
олег яковук
А значит на до добивать хохлов до ихной капитуляции.
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6 час.
Алла Дубинина
Капитуляция ,а не всякие разговоры о выгоде.
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6 час.
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