Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    в Москве остались продажные полицаи и купленные судейскиеНе побоялся вступ...
  • Генрих
    Далеко ходить не надо...Израиль отоварил палестинцев и хоть бы хрен.Украина сорвалась...
  • Misha Glusch
    русский язык то учил?Украина готовится...

Ключевой вопрос происходящего – что получит Россия?

Ключевой вопрос происходящего – что получит Россия?

Многие обозреватели (и справедливо) задумались над происходящим на переговорном треке России-США, России-Украины и мест их пересечения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Аверков
замысел переговоров изначально АНТИроссийский....поэтому никакой выгоды для России они не несут...
Ответить
12 час.
оя
олег яковук
А значит на до добивать хохлов до ихной капитуляции.
Ответить
6 час.
Алла Дубинина
Капитуляция ,а не всякие разговоры о выгоде.
Ответить
6 час.
наверх