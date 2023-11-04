Казанская икона Божьей Матери: в каких воинах она помогла победить России

4 ноября в России отмечается День Народного Единства. Этот праздник установлен в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году и одновременно приурочен ко дню Казанской иконы Божией Матери.
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