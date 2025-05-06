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Сбылись худшие опасения: Запад обманул Россию. Экс-разведчик Риттер решил сказать как есть

Сбылись худшие опасения: Запад обманул Россию. Экс-разведчик Риттер решил сказать как есть

Скотт Риттер: Запад врал России об Украине и расширении НАТОВ тот момент, когда Россия заявляла о готовности к диалогу, Запад врал ей, продолжая вооружать Украину.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Перемирие с Украиной уже было. 8-мь лет укронацисты обстреливали республики Донбасса. Только детей убили 130 человек. По словам Меркель перемирие нужно было для перевооружения Украины. Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины.
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15 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Детей укронацистские твари убили больше.  Только в Донецке целое детское кладбище, где лежат несколько сотен детишек, убитых этими сатанистами.
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15 час.
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