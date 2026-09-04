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Крымская газета

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В МФЦ идти не надо: крымчанам рассказали, как поставить птицу и скот на учёт

В МФЦ идти не надо: крымчанам рассказали, как поставить птицу и скот на учёт

Начальник отдела внутреннего ветеринарного контроля и надзора по Республике Крым Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Карим Мбарки в эфире«Радио Крым» объяснил, каким образом гражданам следует поступать при постановке своих домашних животных на учёт.

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