Haval Jolion 2024 – первый автомобиль китайского бренда в России с новым логотипом

С новым логотипом Haval в России получилась интересная история: представили его официально 7 февраля, но в реальности премьера состоялась на неделю раньше – тогда были опубликованы официальные изображения обновленного кроссовера Jolion, и у него на решетке радиатора красовался как раз новый логотип.