Стас — наследник миллиардной империи, холодный и расчётливый мажор, привыкший получать всё. Когда Вероника отказалась стать его «идеальной девушкой» для поддержания репутации, он методично уничтожил её жизнь: лишил бюджета, стипендии и жилья.
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