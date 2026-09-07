Игра без правил с мажором

Стас — наследник миллиардной империи, холодный и расчётливый мажор, привыкший получать всё. Когда Вероника отказалась стать его «идеальной девушкой» для поддержания репутации, он методично уничтожил её жизнь: лишил бюджета, стипендии и жилья.