В Соединенных Штатах испугались русской сказки «Морозко» из-за Инны Чуриковой

В США фильм был выпущен на видеокассетах с названием «Джек Фрост». Что могло испугать американцев в такой доброй сказке? Александр Роу удачно экранизировал сказку о Морозко, в которой злая мачеха, ненавидящая падчерицу, заставляет родного отца юной девушки отвезти ее в лес и оставить там.
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