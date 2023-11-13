В Соединенных Штатах испугались русской сказки «Морозко» из-за Инны Чуриковой

В США фильм был выпущен на видеокассетах с названием «Джек Фрост». Что могло испугать американцев в такой доброй сказке? Александр Роу удачно экранизировал сказку о Морозко, в которой злая мачеха, ненавидящая падчерицу, заставляет родного отца юной девушки отвезти ее в лес и оставить там.