В Приморье появятся туры для школьников

В Приморье займутся организацией туров для школьников, сообщает PRIMPRESS. В Министерстве туризма Приморского края прошла встреча руководства ведомства с местными туроператорами, в ходе которой обсудили перспективы развития внутреннего туризма в регионе.
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