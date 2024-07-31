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В Приморье появятся туры для школьников

В Приморье появятся туры для школьников

В Приморье займутся организацией туров для школьников, сообщает PRIMPRESS. В Министерстве туризма Приморского края прошла встреча руководства ведомства с местными туроператорами, в ходе которой обсудили перспективы развития внутреннего туризма в регионе.

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