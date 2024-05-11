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Игнашевич о 2:3 от «Динамо»: «Балтика» должна была выигрывать, но концовку не дотерпела. Не хватает мастерства и надежности»

Клуб из Калининграда проиграл матч 28-го тура Мир РПЛ со счетом 2:3, пропустив два гола в добавленное время.

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