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Как уберечься от обмана украинских спецслужб

Как уберечься от обмана украинских спецслужб

ФСБ раскрыла деятельность украинских спецслужб по организации поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД @ РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков За поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД стоят украинские спецслужбы, которые привлекают «быстрым заработком» молодежь, пожилых людей, маргиналов и психически больных.

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Юрий Золотарев
Ну, беШенцы - это беШенцы! А если еще и бандероозабоченные...
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