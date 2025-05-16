Чем Стамбул-2025 отличается от Стамбула-2022

@ Максим Дурнев/РИА Новости Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Прибывшая в Стамбул для переговоров с Украиной российская делегация «готова к серьезной работе», заявляют в российском МИД.
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