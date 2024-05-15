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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко остался без бросков в 5 из 10 матчей в этом плей-офф. У него 2 хита, 3 блока и 3 потери за 16:27 в 5-й игре с «Бостоном»

Форвард «Флориды» не отметился результативными действиями и бросками в створ или мимо в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (1:2, 3-2).

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