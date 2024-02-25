Москва может получить доступ к новым мировым рынкам за счет газового хаба в Иране, — СМИ Ирэн ОрлонскаяСоздание газового центра в Иране откроет новые возможности для России в расширении ее присутствия на рынках Южной Азии.
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