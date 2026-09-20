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Русский Днепропетровск

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Русский «Томагавк»: новейшие барражирующие боеприпасы стали самым страшным оружием ВС РФ

Русский «Томагавк»: новейшие барражирующие боеприпасы стали самым страшным оружием ВС РФ

Алексей Михайлов 19 сентября 2026 г., 16:56   «Бандероль» и «Дань» проделали долгий путь, чтобы стать уникальными средствами поражения Вооруженные силы России ….

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