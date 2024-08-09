Давайте разбираться: в чем отличие деревни, села и поселка

Для кого-то деревня, село и поселок не имеют между собой никаких отличий. Но не все так просто, и между ними есть существенные различия! Что такое деревня Деревня — это небольшой населенный пункт, который отличается от города или поселка своей скромной численностью населения, как правило, традиционным образом жизни и сельским хозяйством как основным видом деятельности.