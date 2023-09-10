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Балицкий: В Запорожской области продолжают уничтожать танки Challenger 2 ВСУ

Балицкий: В Запорожской области продолжают уничтожать танки Challenger 2 ВСУ

Временно исполняющий обязанности руководителя Запорожья Евгений Балицкий указал на тот факт, что на расположенных на территории региона оказалось уничтожено больше двух переданных киевскому режиму Соединённым Королевством танков Challenger 2.

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