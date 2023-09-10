Временно исполняющий обязанности руководителя Запорожья Евгений Балицкий указал на тот факт, что на расположенных на территории региона оказалось уничтожено больше двух переданных киевскому режиму Соединённым Королевством танков Challenger 2.
Временно исполняющий обязанности руководителя Запорожья Евгений Балицкий указал на тот факт, что на расположенных на территории региона оказалось уничтожено больше двух переданных киевскому режиму Соединённым Королевством танков Challenger 2.
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