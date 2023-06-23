Вооружение из-под пера. Сухопутные и морские

Иллюстрация к рассказу Герберта Уэллса «Сухопутные броненосцы», на которой показаны огромные бронированные сухопутные суда, оснащенные рельсовыми (? – Прим.
Популярные статьи
- В ночное время суток поражены военные объекты противника в Киеве, Львове, Запорожье, Хмельницкой, Николаевской областях
- Российский историк выступил за введение высшей меры наказания для украинских нацистов
- Израильский посол на Украине высказался в защиту нацистских военных преступников Бандеры и Шухевича
Свежие комментарии