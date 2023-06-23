Военное обозрение

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Вооружение из-под пера. Сухопутные и морские

Вооружение из-под пера. Сухопутные и морские

Иллюстрация к рассказу Герберта Уэллса «Сухопутные броненосцы», на которой показаны огромные бронированные сухопутные суда, оснащенные рельсовыми (? – Прим.

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