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За рулем

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Началась отгрузка седанов Lada Aura первым клиентам

Началась отгрузка седанов Lada Aura первым клиентам

В Тольятти сфотографировали автовоз, везущий партию стретч-седанов Lada Aura. Как сообщалось ранее, первые машины в октябре уже начали попадать к дилерам, так что этот автовоз – один из нескольких, кои можно было наблюдать в последние дни.

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