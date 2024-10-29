Началась отгрузка седанов Lada Aura первым клиентам

В Тольятти сфотографировали автовоз, везущий партию стретч-седанов Lada Aura. Как сообщалось ранее, первые машины в октябре уже начали попадать к дилерам, так что этот автовоз – один из нескольких, кои можно было наблюдать в последние дни.