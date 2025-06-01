🎉 Власти Крыма поздравили симферопольцев с Днём города «Сегодня День города Симферополя. «Города пользы».
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🎉 Власти Крыма поздравили симферопольцев с Днём города «Сегодня День города Симферополя. «Города пользы».