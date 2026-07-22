Дегтярев: «У ФИФА есть понимание, что надо Россию возвращать, но мы упираемся в европейские дебри, называемые УЕФА»

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что руководство ФИФА демонстрирует готовность к диалогу, в то время как УЕФА остается главным препятствием для возвращения отечественного футбола на международную арену.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии