Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Станислав Бурченко
    ...этоь наркоман-еврей мстит за убитых евреев бандеровцам как может, истребляя всех подряд...Украина совершенс...
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  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
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«Чтобы потом опять обзывали оккупантами?»: Россия отказалась спасать бегущие к ней страны умирающего Запада

«Чтобы потом опять обзывали оккупантами?»: Россия отказалась спасать бегущие к ней страны умирающего Запада

Телеканал "78" Коллективный Запад столкнулся с системным кризисом, а отдельные страны уже мечтают, что их снова спасёт Россия.

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