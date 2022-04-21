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Мбаппе догнал Златана, забив 113-й гол за «ПСЖ» в Лиге 1. До рекорда Кавани – 25 мячей

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе открыл счет в матче чемпионата Франции с «Анжером» (3:0). 23-летний игрок забил 113-й гол за парижский клуб в Лиге 1 и вышел на второе место, сравнявшись со Златаном Ибрагимовичем.

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