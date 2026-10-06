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Куда поехать в октябре 2026: 11 идей для отпуска мечты

Куда поехать в октябре 2026: 11 идей для отпуска мечты

Осенний отпуск — отличная возможность совместить пляжный отдых с новыми впечатлениями. В подборке — одиннадцать направлений, где можно попробовать необычные блюда, поправить здоровье или просто насладиться тишиной.

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