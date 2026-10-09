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Царьград

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«Яндекс» сообщил о сбоях в «Алисе» из-за атак дронов

«Яндекс» сообщил о сбоях в «Алисе» из-за атак дронов

Беспилотные аппараты атаковали инфраструктуру «Яндекса», что вызвало сбои в работе голосового помощника «Алиса».

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