В США оценили правдивость обещаний Трампа по Украине: «Предсказуемо»

ВАШИНГТОН, 22 января, ФедералПресс. Обещание нового президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки сразу выглядело нелепо и предсказуемо невыполнимым, заявил американский журналист Майкл Трейси.
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