МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. ФСБ задержала на Сахалине японского журналиста по подозрению в шпионаже, в Германии начинается судебный процесс по делу о подрыве газопроводов «Северный поток», а украинская сторона заявила, что второй вечер подряд не получает от западных партнеров предупреждений о запусках баллистических ракет.