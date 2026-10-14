МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. ФСБ задержала на Сахалине японского журналиста по подозрению в шпионаже, в Германии начинается судебный процесс по делу о подрыве газопроводов «Северный поток», а украинская сторона заявила, что второй вечер подряд не получает от западных партнеров предупреждений о запусках баллистических ракет.
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