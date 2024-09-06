УАЗ «Патриот», «Буханка» и «Пикап» серьезно подорожали

В России заметно прибавили в цене все автомобили Ульяновского автозавода. Но случилось не напрямую за счет повышения цен, а за счет исключения из прайс-листов моделей 2023 года выпуска: модели 2024 года выпуска сами по себе заметно дороже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии