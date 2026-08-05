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Пронедра

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Городская тень деревьев снизилась и совпала с ростом смертности в жару

Городская тень деревьев снизилась и совпала с ростом смертности в жару

Сокращение городской тени деревьев связали с ростом смертности Исследование Northwestern University показало, что потеря древесного полога в городе может быть связана с реальными последствиями для здоровья.

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