В последнее десятилетие жизни Вахтанг Кикабидзе был на диализе – ему все время приходилось делать процедуру по удалению продуктов обмена веществ и удалять избытки жидкости из крови.
Похоронили и забыли: как выглядит могила Кикабидзе спустя год после смерти
Комментарии
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АШ
Александр Шефер
А ему какое дело до этого, как и всем после смерти ? Актер был неплохой, в ср. не лучше большинства других, не скажу что "звездун"...многие много лучше, а закончили даже хуже...так, своеобразный, согласно национальности, и все!
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18 час.
Галина Светлая
Безразлично.
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16 час.
ВБ
Валерий Бирюков
"... и воздастся им по делам их..."
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3 час.
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