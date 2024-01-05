Похоронили и забыли: как выглядит могила Кикабидзе спустя год после смерти

АШ

Александр Шефер

А ему какое дело до этого, как и всем после смерти ? Актер был неплохой, в ср. не лучше большинства других, не скажу что "звездун"...многие много лучше, а закончили даже хуже...так, своеобразный, согласно национальности, и все!