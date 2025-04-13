В системе российского ретейла начали падать цены на товары из-за выросшего рубля

Российские ретейлеры начали снижать цены на товары в связи с укреплением рубля, сообщает ТАСС. Как выяснил корреспондент агентства, в ЦУМ уже объявили о 12-процентном снижении цен, разместив соответствующее уведомление на официальном сайте.